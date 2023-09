Guè Pequeno si è sfogato sui social commentando le numerose presenze di influencer ed ex concorrenti del Grande Fratello alla Mostra del Cinema di Venezia giunta alla sua 80esima edizione.

Guè Pequeno contro il Grande Fratello e gli influencer a Venezia

“Un altro Venezia con un red carpet pieno di stronzi, gente del GF, e influnienter che non hanno mai visto un film”, ha scritto il rapper sul suo profilo ufficiale di Twitter ricevendo numerosi consensi.

un altro Venezia con un red carpet pieno di stronzi , gente del GF, e influnienter che non hanno mai visto un film — Guè (@THEREALGUE) September 2, 2023



E se in tantissimi si chiedono perché numerosi volti giungono a Venezia senza conoscere nulla del cinema, la risposta è presto detta.

In realtà, eventi come il Festival di Venezia non rappresentano solamente un’occasione dedicata al cinema, ma si trasformano (ormai da anni) in una vetrina di prestigio che consente ai designer e al mondo della moda di presentare in anteprima le loro ultime creazioni.

Per ottenere ciò, non basta fare affidamento esclusivamente sugli attori, che spesso si avvalgono dei servizi di uno stilista di fiducia. Le case di moda coinvolgono anche altre personalità, più o meno famose, per indossare queste novità, che comprendono sia abiti che gioielli.

Inoltre, attorno al Festival si organizzano numerosi eventi e party legati all’industria della moda.