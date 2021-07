In queste ore il bravo Giuseppe Candela ha lanciato una flash news via Dagospia regalandoci altri potenziali nomi pronti ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, un’altra cantante nel cast? I nuovi nomi

Candela Flash! Fai uno Squillo che arrivo nella casa: l’iconica Jo sarà tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip a settembre su Canale 5. Sarebbero in stato avanzato le trattative per Amedeo Goria (ex moglie e figlia avevano partecipato all’ultima edizione), in piedi l’ipotesi Maria Monsè. Nelle ultime ore si starebbe allontanando la partecipazione al reality di Walter Zenga…

Francamente di Monsè e Goria farei – volentieri – a meno ma staremo a vedere come procederanno le trattative.

A seguire la lista aggiornata di tutti i potenziali nomi che potrebbero fare parte di questa sesta edizione del GF Vip in partenza da settembre con Alfonso Signorini.

Il possibile cast del GF Vip 6

Katia Ricciarelli (cantante)

Manila Nazzaro (showgirl ed ex Miss Italia)

Anna Lou Castoldi (attrice e figlia di Morgan e Asia Argento)

Manuel Bortuzzo (nuotatore)

Gianmaria Antinolfi (imprenditore ed ex di Belen e Dayane Mello)

Jessica, Lulu e Charlie (principesse etiopi)

Ainnet Stephens (modella)

Alex Belli (attore)

Andrea Casalino (modello)

Francesca Cipriani (ex Pupa)

Elena Morali (ex Pupa)

Luca Vismara (ex di Amici e Isola)

Jo Squillo (performer)

Amedeo Goria (giornalista)

Maria Monsè (opinionista)