Francesca Cipriani, dopo il Grande Fratello Vip ha sposato Alessandro Rossi. Intervistata tra le pagine del settimanale Mio, la bombastica showgirl ha svelato di volere presto un figlio.

Se sogniamo di diventare genitori? Certo, siamo in attesa della cicogna. Non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio. Vi faremo sapere e per adesso ci stiamo lavorando. Sarò una mamma con la M maiuscola a trecentosessanta gradi e molto presente.

Farò di tutto per la felicità di mio figlio. Per adesso ho un bellissimo rapporto con il bambino di Alessandro. Lui si è affezionato tanto a me e io a lui. Sapete che io impazzisco per i bambini. Ho sempre avuto un debole per i più piccoli.

Francesca Cipriani aveva parlato di figli anche ospite di Verissimo da Silvia Toffanin: