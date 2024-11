Grande Fratello, movimenti hot sotto le coperte: “È la persona giusta”, esplode la passione tra Shaila e Lorenzo

In questi ultimi giorni il Grande Fratello è diventato più piccante che mai. La coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sta facendo discutere per i loro comportamenti sempre più audaci all’interno della Casa. Dopo una scenata di gelosia causata da un avvicinamento tra il modello e Helena Prestes, i due concorrenti hanno deciso di risolvere le loro divergenze in modo decisamente intimo.

Grande Fratello: scene hot sotto il piumone arancione

Le telecamere hanno immortalato movimenti inequivocabili sotto le coperte, scatenando l’indignazione del pubblico sui social. La passione tra l’ex velina e il modello milanese non è mai stata un segreto: già dai primi giorni a Madrid, i due si sono lasciati andare a momenti di intimità e dichiarazioni esplicite, nonostante Spolverato abbia più volte sottolineato di non essere fidanzato.

Grande Fratello: le confessioni della coppia a bordo piscina

Durante un confronto serale, Shaila ha aperto il suo cuore: “Sento di conoscerti da più tempo, non una roba di frequentazione… io ti sento proprio! Quando in Spagna ci siamo avvicinati, carezze e cose, io ho provato una sensazione dentro. Come se qualcosa mi avesse detto ‘È la persona!'”

L’ex velina ha anche affrontato il tema dei litigi, considerandoli costruttivi per la crescita della coppia. Alla domanda sulla vita fuori dal reality, ha risposto con sicurezza: “Sto bene, molto! Sento delle emozioni forti. Anche quando bisticciamo non ho paura, perché so che sono delle cose costruttive”.

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.