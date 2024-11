Shaila e Lorenzo, intimità bollente dietro le tende: gli altri gieffini vedono tutto – VIDEO

Al Grande Fratello, tra telecamere accese 24/7 e spazi condivisi, è difficile trovare privacy, ma Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ci hanno provato. Dopo una serie di momenti romantici sparsi tra giardino, piscina e divani, la coppia ha deciso di ritagliarsi un angolo di intimità nascosti dietro le tende della camera, lontano da occhi indiscreti. O almeno, così credevano.

Shaila e Lorenzo, intimità dietro le tende: gli altri gieffini vedono tutto

Infatti, nonostante il tentativo, Helena Prestes e Ilaria Galassi hanno notato i movimenti sospetti e non hanno tardato a riferire quanto visto, suscitando anche il commento ironico di Enzo Paolo Turchi: “Cioè, siamo proprio alla frutta”.

enzo paolo: “che era?”

ilaria: “lor3nzo e sh4ila se baciano dietro la tenda”

enzo paolo: “cioè… proprio siamo alla frutta” cosa aggiungere?

iago fuori e i due ratti che ratteggiano in giro per la casa ☠️#grandefratello pic.twitter.com/rn1EjAcTr0 — threshold (@hey_threshold) November 8, 2024



Sui social, le reazioni non si sono fatte attendere. Alcuni utenti hanno criticato aspramente i due gieffini e altri invece hanno difeso la coppia, sostenendo che non ci sia nulla di male in un momento di affetto nascosto dalle telecamere.

Intimità nella casa del Grande Fratello: tabù o normalità?

Se da un lato il pubblico più critico sembra infastidito dall’accaduto, dall’altro molti fan sostengono che episodi simili fanno parte della storia del Grande Fratello. In fondo, le telecamere mostrano ogni aspetto della convivenza, comprese le relazioni più intime. “In altre edizioni e versioni del reality, si è visto anche di più”, ha scritto un utente.

La passione tra Lorenzo e Shaila ha portato alla luce una questione che si ripresenta puntualmente: qual è il limite della privacy all’interno della Casa?

Noi pazze totali a guardare una tenda che si muove #shailenzo pic.twitter.com/HYkomSnlTI — Fede (@_Chica_23) November 8, 2024

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.