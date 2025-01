Giusy Buscemi, chi è il marito Jan Michelini: tre figli e curiosità sull’attrice siciliana

L’attrice Giusy Buscemi è tornata con l’ottava stagione di Un passo dal cielo. Il debutto è stato fissato per giovedì 9 gennaio 2025, e il pubblico è tornato ad immergersi nuovamente nelle avventure dell’ispettrice Manuela Nappi, interpretata dall’attrice siciliana. Ad affiancarla nel cast Enrico Iannello, nei panni di Vincenzo, e la new entry Raz Degan, che interpreta lo scienziato Stephen.

Giusy Buscemi, chi è il marito Jan Michelini: figli e curiosità

Buscemi ha recentemente conquistato il pubblico con la sua interpretazione nella miniserie Leopardi – Il Poeta dell’infinito. La sua carriera, ormai consolidata, è ben nota, ma della sua vita privata si sa poco. Scopriamo di più sulla sua storia d’amore con il regista Jan Michelini.

Jan Michelini, nato nel 1979, è figlio del giornalista Alberto Michelini. La sua carriera è iniziata come aiuto regista accanto a nomi illustri come Pupi Avati e Ron Howard. Tra i suoi lavori di successo troviamo serie come I Medici e Doc – Nelle tue mani.

Michelini e la Buscemi si sono conosciuti nel 2014 durante una cena di beneficenza. “Non avrei mai detto che ci saremmo piaciuti: eravamo pieni di pregiudizi, uno nei confronti dell’altro. Poi ci siamo conosciuti e, a poco a poco, riconosciuti,” raccontava l’attrice a F. Si sono sposati nel 2017 e hanno tre figli.

Una famiglia numerosa e devota

Dall’amore tra Jan Michelini e Giusy Buscemi sono nati tre figli: Caterina Maria, Pietro Maria ed Elia Maria. In un’intervista, l’attrice ha spiegato la scelta di affidare i loro figli alla Madonna, attribuendo loro il secondo nome ‘Maria’ come segno di benedizione.

“Il nostro desiderio era di affidare i nostri figli alla Madonna, come segno di Benedizione,” ha rivelato a Intimità. La fede è un valore fondamentale per la coppia, che considera i figli un dono divino.

La vocazione alla maternità

In un’intervista a Famiglia Cristiana, Giusy ha confessato di desiderare otto figli: “Otto figli, lo confidavo a una giornalista, tempo fa. Non escludo niente, siamo aperti alla vita.”

Tuttavia, la maternità non è stata priva di sfide. Parlando con Le Iene, l’attrice ha raccontato delle difficoltà incontrate nel conciliare carriera e famiglia. “Vengo presa per un lavoro, rimango incinta, perdo il lavoro. Nasce la mia prima figlia, sono una mamma felice ma ho voglia di tornare a lavorare,” ha dichiarato.