Giulia Salemi, intervistata per La Stampa, svela quali sono le sue quattro conduttrici di riferimento e racconta se tornerà al Grande Fratello Vip dopo la precedente esperienza nel ruolo di commentatrice social a bordo campo.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli prende spunto da quattro donne del mondo dello spettacolo: “L’ironia di Michelle Hunziker, la dolcezza e il tatto di Silvia Toffanin, l’animo giocherellone di Alessia Marcuzzi. E poi in un campionato a sé, inarrivabile, Queen Maria De Filippi”.

La Salemi svela anche se tornerà al GF Vip dopo lo scorso anno:

Non so. Non sono stata licenziata, non ho firmato. In ogni caso: grazie Signorini. E’ un guru e un sostegno. Sono fortunata: la sola mai ripescata dal cesto dei concorrenti per passare in studio.