Giulia Salemi in Rai dopo l’addio al Grande Fratello: ecco dove sarà

Giulia Salemi dopo l’addio al Grande Fratello sbarca in Rai. Dove vedremo l’influencer e conduttrice? L’indiscrezione arriva dal profilo Twitter di Giuseppe Candela e rende felici tutti gli estimatori.

Giulia Salemi in Rai dopo l’addio al Grande Fratello

Secondo il giornalista, infatti, proprio Giulia Salemi sbarcherà nel cast de La Vita in diretta per quanto riguarda gli appuntamenti che – quest’anno – andranno in onda anche il sabato pomeriggio a partire dal prossimo 16 settembre: cosa ne pensate?

L’influencer Giulia Salemi sarà ospite fissa nelle quattro puntate de #LaVitainDiretta in onda al sabato pomeriggio dal 16 settembre. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 14, 2023

Rebecca Staffelli al posto della Salemi al GF

Il compito di Rebecca Staffelli è quello che fino alla passata edizione è stato svolto da Giulia Salemi. Dopo un solo anno però, l’influencer non è stata riconfermata. A svelare un piccolo retroscena è stato l’esperto di gossip, Amedeo Venza, il quale attraverso le sue Instagram Stories ha spifferato:

Ci dovrebbe essere un saluto rivolto a Giulia Salemi per il passaggio del testimone durante la prima puntata del GF, e fonti vicinissime alla nuova inviata fanno sapere che non vuole nessun paragone, ma è quasi scontato che ci sarà!