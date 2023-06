Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero in crisi. Fariba, la mamma dell’influencer, è intervenuta sui social condannando (giustamente) i fan invadenti e irrispettosi che l’hanno addirittura contattata al telefono per avere informazioni sulla coppia.

Mi sembra poco rispettoso che persone che hanno trovato il mio numero tramite il lavoro o acquisti per beneficenza continuino a scrivermi o addirittura chiamarmi insistentemente! È assurdo invadere la nostra privacy o per parlare male del mio Pier, oppure per fare domande indiscrete. Chi ti ama veramente non invade!

Mi vedo costretta a chiudere questo numero e comprarmi un’altra scheda telefonica con un nuovo numero. Ancora più assurdo è che si credono anche nel giusto, oltre che disturbare insistendo a chiamare magari anche in momenti incasinati.

Pretendono che gli rispondo pure. Ma secondo voi io vengo a rompervi l’anima e chiedervi le vostre cose famigliari?