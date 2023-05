Alessandro Rosica (Investigatore Social) durante una room su Twitter, ha svelato altri retroscena su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in merito alla probabile crisi tra di loro: l’esperto di gossip ha smentito un possibile tradimento.

Fortissima crisi, siamo vicini alla rottura. Io spero che facciano pace perché li supporto più di tutti. Colpa di Pierpaolo, sì. Non si parla di tradimenti perché se avessi avuto una sola prova lo avrei almeno fatto capire. Ad oggi ci sono solo chiacchiere ed a lei danno fastidio determinati atteggiamenti.

Non è normale che in sette giorni questo ragazzo vada in discoteca quattro giorni… fa le serate ma non sempre a volte va anche per piacere con gli amici.

Magari si arriva ad un pace ma adesso non possiamo considerarli come prima. Loro si amano ma non è tutto rose e fiori.