Alessandro Rosica (Investigatore Social) ha “confermato” l’ipotetica separazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che, secondo l’esperto di gossip, si sarebbero lasciati (o sarebbero in forte crisi) dopo averci riprovato.

Ci avevano riprovato, ci stanno riprovando. Ma, ad oggi, la situazione sembra molto difficile. Alla base i motivi di cui parlavo, poco rispetto.

Lo so che molti di voi ci rimarranno male, io compreso. Come sapete da molto tempo li supporto contro tutto e tutti, qualsiasi cosa succederà io sarò qui.

Adesso tocca a loro recuperare il recuperabile o mettere una pietra sopra a questa storia favolosa.

Ad ogni modo mi sono affezionato a Giulia e al fandom “la parte sana”, mi sono sempre comportato benissimo ed era giusto così.

Pier è un ragazzo strabiliante e simpatico ma non è pronto per una famiglia soprattutto dopo la scottatura con la sua ex che l’ha destabilizzato e non poco.

Auguro il meglio ad entrambi, soprattutto a Giulia, una donna che ha saputo ritrovare se stessa dopo tanti sbagli passati.