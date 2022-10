Giulia Salemi si è resa protagonista, nella puntata di ieri de Le Iene, di un toccante messaggio che ha voluto esprimere in persiano (nella lingua Farsi, ndr) a sostegno delle donne iraniane che stanno protestando dopo il caso Mahsa Amini. E non è riuscita a trattenere le lacrime.

Già nella passata puntata il programma si è occupato del caso Mahsa Amini, la giovane curda uccisa dalla polizia morale iraniana solo perché non portava il velo alla perfezione. In segno di protesta molte donne in tutto il mondo hanno deciso di tagliarsi i capelli (hanno aderito anche diverse donne dello spettacolo, potete approfondire il caso nel video a seguire, ndr).

Nella puntata di ieri de Le Iene, nello spazio dedicato al monologo, ad intervenire è stata Giulia Salemi che sul finale è scoppiata a piangere. Ecco di seguito il suo toccante messaggio integrale:

Buonasera, il mio nome è Giulia Salemi. Sono una conduttrice e influencer italiano-persiana. Mia madre Fariba è nata a Tehran e nel 1978 durante la rivoluzione islamica è stata costretta a fuggire. E’ stata lei a insegnarmi l’amore per l’Iran. Da bambina mi portava a Tehran dove per tre mesi ho frequentato anche le scuole. In quei giorni mi divertivo tanto con i miei cugini.

Questa sera voglio parlare con voi in Farsi. Volevo che voi sapeste che grazie al programma Le Iene, le donne sanno tutto e molte di loro hanno deciso di tagliarsi i capelli e spedirli all’ambasciata iraniana di Roma per dire, a chi vi governa che siamo dalla vostra parte e con la vostra richiesta di libertà che qui diamo per scontato.

E’ inconcepibile, deprimente e offensivo che voi donne che vi siete sacrificate per raggiungere importanti posizioni nella società iraniana e per farla progredire, ancora oggi dobbiate subire la pretesa di un regime che vuole decidere cosa c’è di giusto e cosa di sbagliato in voi. A voi, che reclamate la stessa libertà che ad altre prima di voi, come mia madre, è stata negata. A voi va il nostro più grande abbraccio. Continuate a rifiutarvi di tacere. Non fermatevi. Noi siamo con voi. Vi voglio tanto bene. Donna, vita, libertà.