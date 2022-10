Giulia Salemi è tra le protagoniste del Grande Fratello Vip 7. La regina dei social, commenta in real time il sentiment della rete con un occhio di riguardo per Twitter, social preso in esempio per le interazioni.

Giulia Salemi: “Pierpaolo? L’uomo della mia vita”

Tra le pagine dell’ultimo numero di Confidenze, Giulia Salemi ha parlato della sua vita privata, ponendo l’accento sulla sua adolescenza: “Da piccola ero proprio bruttina, un po’ sovrappeso, pelosetta, con un monociglio nero che mamma mi impediva di sfoltire”.

La conduttrice ha svelato di essersi sentita inadeguata:

Mi sentivo inadeguata e ho continuato a sentirmi così per buona parte della mia vita. Al liceo sono migliorata fisicamente, ma non ho smesso di elemosinare amicizie. Mi stravolgevo per piacere, e questo è bruttissimo. La mia autostima non è aumentata nemmeno nel 2014, quando sono arrivata terza a Miss Italia.

E per quanto riguarda la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli ha aggiunto:

Mi piaceva perché mi sembrava spaesato come lo ero stata io. E poi, aveva un bel carattere. Non volevo una storia, invece ho trovato l’uomo della mia vita. Mi ha conquistata con la bontà, la simpatia e il carisma. In più, rideva alle mie battute e nessuno lo aveva mai fatto. Insieme ci diamo sicurezza e ci divertiamo tanto con niente. Ora conviviamo e i miei lo adorano. Il matrimonio? Aspetto l’anello. Ancora non ho ricevuto la proposta ma tutto verrà al momento giusto.