Giulia Salemi in esclusiva per SuperGuidaTV, parla del suo nuovo progetto in arrivo “Salotto Salemi” (dal 16 aprile su Mediaset Play) e si candida come nuova opinionista del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi si candida: “Mi piacerebbe fare l’opinionista del GF Vip”

Non so se mi piacerebbe partecipare nuovamente ad un reality. Per ora due edizioni del Grande Fratello Vip e Pechino Express bastano e avanzano. L’opportunità per farmi conoscere l’ho avuta e ora mi piacerebbe sperimentare la conduzione.

Mi divertirei molto a fare l’opinionista al Grande Fratello Vip perché sarei adatta ad analizzare quello che accade nella casa. Se mi venisse proposto accetterei volentieri. Sarebbe un ruolo inedito per me.

E sul nuovo progetto racconta:

“Salotto Salemi” è un progetto amatoriale nato sui social durante lo scorso lockdown. Sono contenta perché sono riuscita a trasformarlo in un format a tutti gli effetti. Devo ringraziare il mio team ma anche gli sponsor e l’editore che mi hanno permesso di coronare il sogno di debuttare in veste di conduttrice. Saranno sei appuntamenti e in ognuno avrò delle ospiti. Si tratta di donne che stimo e con cui condividerò delle riflessioni.

Alfonso Signorini ha confidato di avere già azionato il motore della nuova edizione del GF Vip 6: cosa aspettiamo a fare la proposta alla Salemi Power? Scherzi a parte la troverei perfetta per un ruolo simile…