Giulia Salemi svela gli attuali rapporti con la ex di Pierpaolo Pretelli

Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono arrivate le presentazioni in famiglia. La storia d’amore degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip si fa sempre più seria, così come svela l’influencer tra le pagine del settimanale Nuovo.

Giulia Salemi parla degli attuali rapporti con Ariadna Romero

La conduttrice di Salotto Salemi – programma in onda su Mediaset Play dal 16 aprile – è la prima donna che l’ex gieffino ha presentato a suo figlio Leonardo, il bimbo avuto dalla ex, Ariadna Romero:

Sì, Leo è bellissimo! Tra noi stato amore a prima vista. Con Ariadna, poi, siamo in buoni rapporti: lei è stata davvero molto gentile e mi ha fatto capire che c’è la volontà di venirsi incontro.

Giulia Salemi parla anche della particolare convivenza con Pierpaolo Pretelli:

La nostra convivenza è divisa tra la mia casa di Milano e la sua di Roma, ma quando c’è la voglia di vedersi si può fare tutto. Stiamo cercando di trovare la quadra: lui è papà ed è giusto che la priorità sia il piccolo Leonardo.

In ultimo, Giulia “risponde” a chi dice che loro stanno insieme solo per avere visibilità:

Il tempo darà tutte le risposte. Per ora voglio concentrarmi solo sull’amore delle tante persone che ci sostengono.