Giulia De Lellis verso la prima serata di Canale 5? C’entra Maria De Filippi

Giulia De Lellis potrebbe essere pronta al grande salto. Dopo aver condotto Live Island su Discovery, l’ex protagonista di Uomini e Donne ed oggi influencer di successo, potrebbe essere la conduttrice di un nuovo formata in partenza a breve nella prima serata di Canale 5.

Giulia De Lellis conduce Ultima Fermata?

Il programma che prima era destinato a Stefano De Martino, ideato e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, sta per approdare nella prima serata di Canale 5 e potrebbe vedere protagonista proprio Giulia De Lellis.

A riportare l’indiscrezione è stato il settimanale Nuovo Tv anche se non arrivano al momento conferme ufficiali. Giulia è davvero pronta a fare ritorno in Mediaset?

Il nuovo programma Ultima Fermata non prevede un vero e proprio conduttore bensì una voce narrante che potrebbe dunque essere affidata proprio alla De Lellis.

Secondo le indiscrezioni la trasmissione potrebbe prendere il via già a marzo e andrebbe a riempire in palinsesto lo spazio precedentemente dedicato a Temptation Island che sarebbe attualmente in bilico.

Al centro di Ultima Fermata ci saranno ancora i sentimenti e di coppie le quali saranno messe davanti ad una scelta: continuare a stare insieme o lasciarsi.