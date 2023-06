Giulia Cavaglià sbugiardata dall’ex: “Ho in messaggi che mi mandava!”

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri si sono lasciati davvero. Se inizialmente sembrava uno scherzo tra fidanzati, i due hanno effettivamente rotto dopo una storia Instagram dell’ex tronista che parlava di un tradimento.

Nonostante Federico Chimirri abbia smentito di aver tradito Giulia Cavaglià, a distanza di alcuni giorni dalla pubblicazione del suo messaggio social, il ragazzo ha confermato la chiusura chiedendo rispetto:

Non mi interessa di cosa sia vero e cosa no. Quando una coppia si lascia non ci sono vincitori o perdenti. Non ci sono santi né carnefici ma ci sono solo persone che soffrono quindi vi prego di smetterla. Buon viaggio a me, tornerò presto e più forte.

Sto attraversando un momento difficile e di tanta sofferenza. Non parlerò mai, il gossip non è una cosa che mi appartiene. Non sarei mai capace di fare del male, tanto meno alla persona che amo e con cui ho condiviso tanto tempo.

Secondo Amedeo Venza, questa rottura “puzzerebbe” di Grande Fratello 8:

E nel frattempo, a fare eco a pettegolezzi e indiscrezioni, ci ha pensato anche Manuel Galiano, ex scelta di Uomini e Donne che ha svelato un retroscena bollente intervistato da FanPage:

So per certo quello che è successo con me. So che lei non è la vittima, è la prima che faceva le corna. Mentre conviveva con lui, durante un viaggio a Mykonos, ha provato a entrare in camera mia con una bottiglia di gin chiedendomi di berla insieme.

Non ricordo se è successo la scorsa estate o due estati fa. Lui era molto geloso di me, anche se non aveva motivo. Io non avevo interesse, ero fidanzato. Così le dissi che non era corretto, per la mia relazione e per la sua.

Come mai eravamo a Mykonos insieme? Per caso. Io ero lì con i miei amici, la incontrai in aeroporto. Lei era con alcune amiche. Ci incontrammo al ristorante, facemmo due chiacchiere sui fatti passati. Per me era finita lì, a quanto pare per lei no.