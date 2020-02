AGGIORNAMENTO: Giulia Calcaterra si è scusata per le parole utilizzate.

Ho sbagliato a commentare in maniera così leggera pensando che tutti potessero capire le mie parole. Mi dispiace con tutto il cuore per le persone di quel paese e quelle che vivono in Italia che si sono sentite tirate in causa e si sono sentite male. Alcuni mi hanno contattata dicendomi di non far passare questo messaggi.

Ma è ovvio che non tutti loro mangiano quelle cose. Io non ho fatto di tutta l’erba un fascio. Io avevo condiviso delle immagini specifiche, sono contro determinate pratiche che avvengono in una piccola percentuale di paese.

Non era una discriminazione razziale al 100%. In generale io non sono una persona razzista. Ho un fidanzato con la pelle scura, è di origine brasiliana.