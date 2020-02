Anche Giulia De Lellis spaventata dal coronavirus che anche in Italia ha fatto registrare i primi casi. In seguito all’emergenza globale – e nazionale – dichiarata con la diffusione del misterioso virus che arriva dalla Cina, anche Giulia è corsa ai ripari e nelle passate ore ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui si fa vedere mentre è in giro con la mascherina sul viso.

Coronavirus spaventa Giulia De Lellis

Giulia De Lellis, intenta a prendere un volo in aeroporto, alla luce del forte e diffuso allarmismo legato al coronavirus, ha deciso in via precauzionale di indossare una mascherina (il video in apertura). La fidanzata di Andrea Iannone non ha nascosto il suo essere ipocondriaca e si è detta molto preoccupata dalla diffusione del virus che sta spaventando il mondo intero, seminando vittime e sempre più contagi.

Se Barbara d’Urso ha voluto smentire quello che molto spesso si è rivelato solo un inutile allarmismo (CLICCA QUI per scoprire il gesto in diretta tv), Giulia De Lellis non ce la fa a restare tranquilla:

Comunque ragazzi, non si trovano più di nessun tipo, solo queste leggere. Ma meglio queste di niente… Sono una ipocondriaca del cavolo. Volevo anche i guanti ma mi sembrava eccessivo.

Così la giovane influencer ha motivato l’uso della mascherina. La sua eccessiva prudenza è indubbiamente legata anche alla sua eccessiva ipocondria: