Il Coronavirus sta creando un allarmismo veramente grande. Oggi, nel corso di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha cercato di tranquillizzare il suo pubblico, naturalmente a suo modo. La conduttrice napoletana infatti, ha voluto mangiare un biscotto della fortuna, esorcizzando la paura del momento.

Da sempre molto attenta e vicini ai fatti di cronaca attuali, Barbara d’Urso ha voluto ampiamente parlare del Coronavirus, dedicando una parentesi dettagliata durante Pomeriggio 5 andato in onda oggi con il suo ultimo appuntamento settimanale.

Il virus partito dalla Cina, sta creando preoccupazione in tutto il mondo, compreso il nostro paese. Barbara quindi, ha voluto fare il punto della situazione in diretta su Canale 5:

C’è gente che non va più al ristorante cinese. A Roma in un bar non fanno entrare persone asiatiche. Questo è razzismo. Non potete sapere se in una pizzeria italiana lavorano delle persone cinesi. Bisogna eliminare questa psicosi.

Il Coronavirus si trasmette con goccioline di saliva se uno ha il virus, non si trasmette con i cibi. Come fatto anni fa da Sposini con l’influenza aviaria voglio dare anche io un segnale forte mangiando questo biscotto della fortuna.