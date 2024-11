Giovanni Pernice si sfoga dietro le quinte contro Mariotto: il video inedito a Ballando

Ballando con le stelle è noto non solo per le esibizioni dei suoi concorrenti, ma anche per le immancabili polemiche. Una dinamica che da anni caratterizza il programma e che, piaccia o no, fa parte del suo meccanismo. Nell’ultima puntata, il maestro Giovanni Pernice ha espresso il suo disappunto per i commenti ritenuti inappropriati del giudice Guillermo Mariotto, accusandolo di andare “sul personale”.

Uno dei punti di forza di Ballando con le stelle è il dibattito generato attorno ai giudizi dei giurati. Tuttavia, quando i commenti superano il limite del professionale, come sottolineato da Pernice, rischiano di oscurare il lavoro svolto in sala prove dai concorrenti e dai loro maestri.

Durante l’ultima esibizione di Bianca Guaccero, Mariotto avrebbe rivolto critiche non direttamente legate alla performance, bensì personali. Pernice, che ha collaborato con la Guaccero per la preparazione della coreografia, si è detto profondamente deluso per l’accaduto.

“Devono giudicare te, non andare sul personale. Non sa chi sono io, cosa ho fatto nella mia carriera”, ha dichiarato il ballerino in un video pubblicato nella rubrica social del programma, Ballando segreto.

Il confronto nella sala delle stelle

Nel video, Pernice si sfoga con Bianca Guaccero, sottolineando quanto sia importante rispettare il lavoro settimanale svolto in sala prove. “Tu sei troppo brava, ogni settimana spacchi, e io sono super contento di te”, ha aggiunto il maestro, elogiando l’impegno dell’attrice e sottolineando come Carolyn Smith, unica giurata ad aver dato un voto massimo alla Guaccero, abbia realmente compreso il valore della sua performance.

Un confronto con lo show inglese

Pernice, che ha maturato una solida esperienza nel celebre programma britannico Strictly Come Dancing, ha osservato una differenza significativa tra i due format. In Italia, le dinamiche di spettacolo e le polemiche tendono spesso a mettere in secondo piano il ballo, elemento che dovrebbe essere il cuore del programma.

Ecco il VIDEO: