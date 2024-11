Il dietro le quinte di Ballando con le Stelle sembra nascondere più di qualche segreto. Nelle ultime ore, il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato dettagli scottanti sulla relazione tra Angelo Madonia e la sua partner di ballo, Federica Pellegrini con “l’incursione” di Sonia Bruganelli.

Secondo Parpiglia, il rapporto tra i due professionisti sarebbe tutt’altro che idilliaco. Madonia, reduce da una relazione finita male con Ema Stokholma, avrebbe trasferito sulla campionessa olimpionica alcune insicurezze e tensioni.

In particolare, avrebbe destato scalpore l’abitudine di Madonia di chiamare Federica Pellegrini con il cognome, evitando di utilizzare il nome di battesimo. Questa scelta, apparentemente insignificante, avrebbe creato un clima di tensione e malessere tra i due:

Angelo, per amore della sua dama, pensava di non suscitare gelosie evitando di pronunciare “Federica”. Ma così facendo, ha creato tensione e mostrato poca professionalità nei confronti della sua “allieva”. E la nostra “divina” di nome e di fatto, e aggiungiamo anche “signora”, ha scelto di ballare e non reagire, rovinandosi la sua avventura a “Ballando” che tanto le piace.

A peggiorare la situazione ci si è messa anche Sonia Bruganelli, che in una recente intervista a Domenica In ha ammesso di essere in un momento di riflessione sulla sua relazione sentimentale. Questa dichiarazione ha suscitato ulteriori malumori nel team di Madonia, che si è ritrovato a dover gestire una situazione sempre più complessa:

C’è stato un brusco peggioramento quando la Bruganelli in una delle sue uscite aveva fatto intendere che tra lei e il “pikkolo danzatore” fosse finito tutto. A “Domenica In”, davanti a Mara Venier, in merito alla sua vita sentimentale, ha ammesso di essere in un momento di riflessione: “Devo ancora capire cosa voglio davvero per evitare di fare soffrire gli altri. Non so quale sarà il mio futuro, ma vorrei essere un punto di riferimento per i miei figli”.

Una pausa di riflessione vera? Presunta? Una frase lanciata a mezz’aria per far parlare di sé? Non lo sappiamo, ma questa dichiarazione ha portato ulteriori malumori nella coppia e chi ne ha risentito ancora di più è stata ovviamente Federica Pellegrini, che si è ritrovata tra le braccia di un maestro sempre più nervoso e con l’umore sotto i tacchi delle scarpe.