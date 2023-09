Nel cast di Tale e Quale Show 2023 c’è anche Ginevra Lamborghini che, proprio nella prima puntata di esordio di venerdì 22 settembre, ha indossato i panni di Annalisa esibendosi sulle note della hit di successo Mon Amour.

Ginevra Lamborghini è Annalisa a Tale e Quale Show, Malgioglio la scambia per Elettra

Al termine della sua esibizione, Ginevra Lamborghini ha dovuto fare i conti con la giuria di Tale e Quale Show. Loretta Goggi e Giorgio Panariello si sono complimentati con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip mentre Cristiano Malgioglio l’ha scambiata per Elettra:

Ah non sei Elettra? Sei la sorella? Ma io non sapevo che avesse una sorella.

Poi Malgioglio ha concluso con un complimento: “Sei più bella tu di tua sorella!”.

Ecco l’imitazione di Ginevra: cosa ne pensate?

Ginevra Lamborghini, prima del debutto, intervistata dal Corriere della Sera, aveva parlato proprio della giuria concentrandosi su Malgioglio:

Molto esigente, molto istruito e temo di non essere all’altezza delle aspettative. Loretta Goggi? Trovo che le sue siano critiche sempre costruttive e ha un linguaggio che apprezzo moltissimo. È vero, a volte esprime giudizi con durezza, però non lascia intimidire. Ma in questa fase devo solo pensare di stare con le orecchie e gli occhi aperti e assorbire ogni consiglio. Mi sto ambientando.