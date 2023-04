Anche Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, ha deciso di rivolgersi ad uno psicologo. Lo ha ammesso nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni e nella quale ha parlato a cuore aperto – tra le altre cose – anche delle sue fragilità. L’intervista, realizzata in occasione del suo 50esimo compleanno, si è poi concentrata anche su alcuni dei protagonisti della trasmissione che lo vede presente in studio al fianco dell’amica e collega Tina Cipollari.

Gianni Sperti a cuore aperto: dalle fragilità a Uomini e Donne

Più moderato di Tina Cipollari ma non per questo meno diretto. Gianni Sperti ha un bel carattere, ma non nasconde le sue fragilità. Quali sono le cose che lo fanno infuriare? L’opinionista di Uomini e Donne lo ha confessato a Tv, Sorrisi e Canzoni:

Non sopporto quando mi mentono. Non tanto per la bugia in sé, ma per la presa in giro nei miei confronti. Perché chi lo fa, pensa che io sia stupido e questo non lo accetto.

Tra le altre cose che Sperti proprio non tollera, anche gli atti di prepotenza nei confronti dei più deboli, e la mancanza di rispetto per la privacy. Su questo ultimo aspetto Gianni è stato chiarissimo. Dopo essere stato vittima di una forte invadenza, soprattutto in seguito alla sua separazione da Paola Barale, oggi dice:

Nessuno deve toccare la mia privacy. Dopo un capitolo pubblico del mio percorso, della mia carriera, ho deciso di non condividere più il privato con il resto del mondo. La gente tende a essere curiosa e a giudicare… Lo capisco, lo faccio anche io in tv. Ma non voglio che le mie cose personali finiscano in vetrina.

In merito al momento di maggiore fragilità ha invece svelato di soffrire di un forte disturbo d’ansia che starebbe diventando quasi invalidante:

A causa dell’ansia faccio fatica a uscire per strada. Ho delle insicurezze, non sempre mi sento all’altezza delle situazioni. Però ecco, non c’è nulla di male a farsi curare e a parlare dei percorsi terapeutici.

Tornando all’argomento Uomini e Donne, Gianni Sperti ha parlato dei recenti attriti con la dama del trono over, Paola Ruocco:

Paola non ha un bel modo di parlare, di reagire, a volte è anche un po’ aggressiva.

Tra i momenti per lui memorabili, infine:

Il ritorno in studio di Serena Enardu, quando era tronista Giovanni Conversano: lui non ha neanche avuto bisogno di parlare, si è alzato e le è andato subito incontro per abbracciarla.