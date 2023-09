Giaele De Donà, intervistata da Novella 2000, ha svelato cosa ne pensa delle parole di Alfonso Signorini che, ospite di Verissimo, ha quasi “rinnegato” il Grande Fratello Vip 7 che l’ha vista tra i protagonisti.

Ci sono stati momenti in cui si è esagerato, ma direi piuttosto che alcuni concorrenti sono stati troppo esaltati e per questo il risultato è stato deleterio. I blocchi in puntata durante i quali per ore si parlava soltanto di litigi e scontri, dando anche un’immagine distorta a chi stava guardando, non sono stati un bene né per noi né per il pubblico.

Il Gf Vip mi manca tantissimo. È stata una delle esperienze più incredibili della mia vita, ho fatto viaggi, ho visto cose meravigliose, ma quei momenti resteranno indelebili dentro di me. Quando ero nella Casa volevo andare via, adesso che la rivedo ci ritornerei subito.

Questa edizione è molto diversa dalla nostra. I concorrenti sono più tranquilli e tanti di loro devono integrarsi nel gruppo. Nulla di strano, sono sicura che quando meno ce lo aspettiamo ne succederanno di tutti i colori.