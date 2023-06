Giaele svela qual è la cosa che ha dato più fastidio al marito: c’entra Antonino (ma non è come pensate)

Giaele De Donà, ospite di Giada Di Miceli durante Non succederà più trasmesso da Radio Radio, ha svelato cosa ha fatto più arrabbiare il marito durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip e l’avvicinamento ad Antonino Spinalbese.

Giaele e Antonino: “Mio marito? Ecco la cosa che gli ha dato fastidio”

Dopo la fine del Grande Fratello Vip Giaele e Antonino si sono visti solamente un paio di volte e l’ultima in occasione del compleanno di Alberto De Pisis:

Non abbiamo più il legame di prima, non siamo più legati come prima però ecco ci capita di beccarci in giro.

La ex gieffina ha raccontato di non sentire l’esigenza di sentirlo, a prescindere dal marito Bradford Beck:

Brad è molto tranquillo. Anche al compleanno di De Pisis loro due hanno parlato, si sono conosciuti. Mio marito è stato parecchio risentito quando sono uscita dal GF Vip non è stato molto semplice per noi, soprattutto all’inizio. Abbiamo passato il primo mese molto distanti, abbiamo avuto parecchi problemi per quello che era successo con Antonino. Ma non per Antonino in sé, più per il fatto che lui pensava che io non fossi più innamorata di lui, che non avessi i sentimenti di prima.

Il marito di Giaele non le vieta assolutamente di frequentare Antonino anche se, naturalmente, non gli farebbe piacere:

Diciamo che ci sono stati degli ostacoli da superare. Lui non è che mi vieta di uscire con Antonino, anche se di certo non gli farà piacere. È più una cosa mia di rispetto, visto quello che è successo con mio marito una volta uscita dal programma.

Poi Giaele ha svelato cosa avrebbe ferito maggiormente il marito quando si trovava al Grande Fratello Vip:

Se mi piaceva? Penso che si fosse visto. Sicuramente mi piaceva, mi interessava. È stato quello che ha complicato il mio rapporto con mio marito una volta che sono uscita. Abbiamo passato un mese davvero tosto io e Brad. Adesso ci siamo messi più freni. Stiamo insieme, siamo felici, però non è stato facile. Quello che a lui ha dato più fastidio non sono stati i grattini o i giochini stupidi, è stato proprio il fatto che pensava che il mio sentimento verso di lui fosse cambiato. Il fatto che quando stavo male andavo a piangere da un altro uomo. Soffrivo in casa e mi andavo a sfogare con Antonino. Gli dava fastidio quella cosa. Come se stessi quasi mettendo da parte il mio matrimonio per un altro uomo. È stato quello che l’ha fatto poi star male.