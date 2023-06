Giaele De Donà svela il suo momento “no” a qualche mese di distanza dal Grande Fratello Vip. L’influencer racconta di aver avuto alcuni problemi familiari e personali che racconterà a tempo debito.

Giaele De Donà “crolla” dopo il Grande Fratello Vip

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato di essere stata in una forte fase di chiusura non fisicamente ma emotivamente, anche per via di alcuni problemi di famiglia che ha deciso di raccontare in futuro:

Ho avuto un periodo “no” ma non fisicamente ma proprio mentalmente. Ho avuto tanti problemi familiari di cui vi parlerò ma adesso non è il momento. Ho staccato da tutto e quello che mi ha aiutato tanto è stato quello di staccare da tutto per dieci giorni. Ho pensato solo a me stessa e sono andata a parlare da una psicologa. Non quella che conoscevo ma ho preso una che non avevo mai visto. Sono andata da lei e le ho raccontato tutti i miei problemi, perché io sono un po’ così. Mi chiudo con le persone che conosco…

