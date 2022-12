Ghost, curiosità e aneddoti sul film con Patrick Swayze e Demi Moore

Il film Ghost – Fantasma, è uno dei cult della cinematografia internazionale. La pellicola del 1990 vede protagonista la coppia formata da Patrick Swayze e Demi Moore, rispettivamente nei panni di Sam e Molly. Come non ricordare la fatidica scena del vaso in terracotta? Sensualità, malinconia, amore e struggimento si fondono sullo sfondo di “Unchained Melody” dei Righteous Brothers. Ma quali sono le curiosità attorno alla pellicola?

Ghost, tutte le curiosità sulla pellicola

Partiamo proprio dalla colonna sonora del film Ghost: “Unchained Melody” dei Righteous Brothers entrò nella Billboard Hot 100 nel 1965 alla posizione numero 5 e ci tornò 25 anni dopo nel 1990 grazie alla pellicola.

Grazie a Ghost sono stati lanciati i due protagonisti: Patrick Swayze e Demi Moore. Se l’attore aveva già recitato in Dirty Dancing, la Moore era appena agli inizi ma con il film divenne una star internazionale. Il ruolo di Molly Jensen le ha garantito una carriera lunga caratterizzata da tanti successi.

Tuttavia non tutti sanno che Demi non è stata la prima scelta. Si pensò inizialmente a Meg Ryan che però rifiutò senza neppure valutare la parte; ai provini prese parte anche una giovanissima Nicole Kidman ma alla fine fu scelta la Moore.

Anche per il ruolo maschile furono provinati molti attori, da Tom Cruise a Johnny Depp e Bruce Willis che però non credette nel successo della pellicola. Alla fine la scelta ricadde su Patrick Swayze.

Buona parte della storia si svolge in un appartamento realmente esistente: si trova a Soho, New York su Prince Street, all’angolo tra Greene e Mercer Street. Nel 2015 è stato messo in vendita, alla cifra di 10 milioni di dollari.

Durante le riprese per girare le scene in cui è un fantasma, Patrick Swayze fu costretto a masticare del ghiaccio, in modo che il suo fiato risultasse invisibile.

L’iconica scena in cui Molly modella il vaso d’argilla è una delle più famose. Per l’attore fu una delle più sexy mai girate. Il “crollo” del vaso tra l’altro non era previsto dalla sceneggiatura. Accadde per caso e quando gli attori se ne resero conto continuarono a recitare spontaneamente. La scena divenne così iconica che fu oggetto di parodie in vari altri film tra cui in Una pallottola spuntata 1 e 1/2; l’odore della paura con Leslie Nielsen.

La produzione di Ghost è costata 22 milioni di dollari, un costo veramente alto per l’epoca. Nessuno si sarebbe mai aspettato che ne avrebbe incassati 505 milioni restando nelle 5 prime posizione della classifica del box office per ben 19 settimane consecutive.