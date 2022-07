“Nella Casa del GF Vip non venivo compresa”: ex Vippona della precedente edizione svela un retroscena

Nelle passate ore alcuni ex Vipponi della passata edizione del reality di Alfonso Signorini sono stati interpellati da The Pipol Gossip per dire la loro sul mancato invito al compleanno di Soleil Sorge. Tra i vari volti noti, anche Miriana Trevisan la quale ha svelato nella medesima circostanza anche un retroscena sulla sua passata esperienza nella spiatissima Casa di Cinecittà.

Miriana Trevisan ed il retroscena sulla sua esperienza al GF Vip

Interpellata da Samuel Montegrande, l’ex di Pago ha svelato di aver vissuto l’esperienza al Grande Fratello Vip molto intensamente. Miriana Trevisan, infatti, ha ammesso di essere rimasta segnata e ne ha svelato anche le ragioni. Ecco le sue parole:

Molto, devo essere onesta. Purtroppo all’interno della casa non venivo compresa. Io non stavo bene, ho avuto un cambio ormonale. Ma non volevo dirlo, nonostante fossi uscita da un intervento molto violento. L’unica cosa che ho fatto è “interpretare” me stessa. Ho pianto, ho riso, ho detto quello che pensavo e mi sono fatta trascinare dalle emozioni senza remore.

Insomma, Miriana al GF Vip è stata completamente se stessa ma purtroppo non tutti i suoi compagni di avventura avrebbero compreso questo suo lato. Alla domanda su cosa l’abbia ferita in modo particolare, la Trevisan ha chiosato:

Purtroppo non mi piaceva quando mi accusavano di fare la vittima senza tentare di andare un po’ più in profondità. La cosa bella è stato il pubblico da casa che mi ha premiata portandomi fino alla fine del percorso, ma lì dentro percepivo di non essere capita come avrei voluto. Escluse poche persone ovviamente. Il bene porta bene, io ho dato questo e non mi pento di nulla. Certo, una carezza in più me la sarei meritata, soprattutto dalle donne. Ma va bene così. Oggi sto benissimo.