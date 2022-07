Quando ripartono i programmi preferiti dei telespettatori? Spazio per il via ufficiale del GF Vip 7, Amici di Maria De Filippi e Uomini e Donne: ecco le date di partenza degli show in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

GF Vip 7, Uomini e Donne e Amici di Maria: quando iniziano?

Per merito delle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, attraverso la sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, scopriamo che Uomini e Donne dovrebbe ricominciare lunedì 12 settembre, come sempre su Canale 5 a partire dalle 14.45 con Maria De Filippi.

Stessa identica data d’inizio per il GF Vip 7 condotto da Alfonso Signorini che andrà in onda con il suo doppio appuntamento settimanale.

Sabato 17 settembre tornerà su Canale 5 anche la nuova edizione di Tu sì que vales, la cui prima registrazione prenderà vita proprio oggi, lunedì 11 luglio.

Domenica 18 settembre si apriranno le porte di Amici 22 su Canale 5 e subito dopo Verissimo. In ultimo, dal 19 settembre andrà in onda anche il daytime del talent show di Maria De Filippi, come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

