Jessica Selassiè ha vinto la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. La maggiore delle princess, ha avuto un’incredibile evoluzione nella Casa più spiata d’Italia. Entrata in punta di piedi, ha saputo farsi valere fino a conquistare il pubblico ed anche la vittoria dell’intero reality show.

GF Vip 7, i fan di Jessica Selassiè delusi da Signorini: ecco il motivo

Ieri sera, in molti speravano di poter rivedere nel corso della prima puntata del GF Vip, anche solo per un messaggio per i nuovi concorrenti, ed un saluto da campionessa “uscente”.

All’inizio della sua edizione, per esempio, Tommaso Zorzi si è presentato in studio per una sorpresa ad Alfonso Signorini e svelare tutte le emozioni vissute nel corso della sua edizione che gli ha regalato la vittoria.

Per quale motivo con Jessica Selassiè non è accaduta la stessa cosa? Sarebbe stato carino anche vederla in Casa, magari per accogliere il primo concorrente e fargli un in bocca al lupo con un consiglio che non guasta mai.

Ed invece ciò non è accaduto.

Tra l’altro Jessica non è stata invitata neppure alla prima puntata del GF Vip Party condotta da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.

Jessica Selassiè, tramite le sue storie di Instagram, aveva annunciato la sua assenza svelando di voler commentare il Grande Fratello Vip tramite delle brevi live durante le pause pubblicitarie.

Poi la princess ha cambiato idea ed ha preferito organizzare una crepes notturna insieme a Lulù.

Personalmente mi sarei aspettata da Alfonso almeno un accenno, un saluto oppure una menzione: voi cosa ne pensate?

