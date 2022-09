Jessica Selassiè si frequenta con Matteo Fioravanti? L’ex tronista di Uomini e Donne ha “insinuato” il dubbio facendo una diretta su Instagram dove parla della sua donna ideale.

Jessica Selassiè si frequenta con un ex tronista di Uomini e Donne?

Mi può colpire l’inaspettato sinceramente, a me è successo. Sapete tutti qual è la mia preferenza: le more. Quello è poco ma sicuro, la ragazza mora a me colpisce tanto. Pure le bionde nulla da togliere, per carità. Però… moretta e un poco scuretta… capito?

Queste le parole di Matteo durante la diretta. Alcuni utenti, in rete, hanno ipotizzato si potesse trattare dell’identikit di Jessica.

Ma non finisce qui.

I due si seguono reciprocamente su Instagram da alcuni giorni e lui ha messo like alle sue foto (le mie fedelissime amiche di Twitter mi comunicano che ce n’è stato solamente uno da parte dell’ex tronista).

“Dopo il GF Vip hai svelato il tuo apprezzamento per Jessica Selassié, dopo averla conosciuta pensi ci sia stato feeling?”, ha domandato qualcuno.

Pronta la risposta dell’ex tronista.

Facendo il gesto della bocca cucita, ha affermato:

Non commento, non posso commentare. Non puedo ragazzi, anche perché, ripeto, non c’è niente da commentare…

Personalmente non ho capito per quale motivo ha creato dell’evidente hype rispondendo in quel modo.

Carissimi uomini, quando ci sono in ballo degli ipotetici sentimenti, l’hype rispeditelo al mittente! Mamma mia, vi si deve spiegare proprio tutto?

Sono curiosa di conoscere il vostro punto di vista!