Gabriel Garko, intervistato tra le pagine del settimanale Oggi, ha svelato un croccante retroscena su Tinto Brass e il provino di “Senso 45”, il film che lo aveva visto protagonista nel 2002.

Il provino più divertente della mia carriera. – esordisce Gabriel – A un certo punto del colloquio, dal nulla, Tinto mi ha detto: “Fammi vedere il cul*” Io sono rimasto di sasso, ma il modo in cui me l’ha detto ha abbattuto tutte le barriere. Mi sono girato ho tirato giù i jeans.

Il racconto prosegue:

“Ora fammi vedere il pisell*”. Io avevo già i pantaloni abbassati e mi sono rigirato. Da quel provino ho imparato una cosa fondamentale. Quale? Che il sesso va vissuto così, come lo vede Tinto, in una cornice naturale, semplice, divertente. Noi abbiamo questa voglia di etichettare tutto, ma l’etichetta si mette solo alle cose.

Le faccio un esempio: a una ragazza “normale” – parola che odio perché viene da norma, e cioè regola – può “partire la brocca” per un’altra ragazza. Poi magari finisce, e si innamora un’altra volta di un uomo. Sa come chiamerebbero quella ragazza? Lesbica. Invece siamo tutti fluidi, a qualunque uomo è successo di provare qualcosa per un amico. Solo che ti freni molto prima perché te lo impone la società.