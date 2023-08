Antonella Fiordelisi dopo la rottura con Edoardo Donnamaria sta cercando di voltare pagina e di conquistare il pubblico che l’ha conosciuta meglio con l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.

In prossimità della nuova edizione, gli ex gieffini stanno mostrando le proprie doti e Antonella Fiordelisi si è lasciata andare ad una riflessione personale commentando un suo scatto condiviso sul suo canale broadcast di Instagram:

Avevo circa 17 anni qui e ricordo come questa foto girò sui social network in particolare Facebook. Ero fortemente criticata dal popolo salernitano. Perché pubblicavo costantemente foto.

Questa foto dava fastidio ma a me non è mai interessato il parere degli altri. Perché il mio obiettivo era solo uno e io amavo farmi fotografare. Proprio per questo degli haters non mi è mai importato anzi mi divertivo, più criticavano più pubblicavo.

Questo per dirvi che se nella vita fate sempre quello che vi pare senza farvi condizionare da niente e nessuno arriverete sempre ai vostri obiettivi.