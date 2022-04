Francesco Oppini intervistato da Novella 2000, ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello Vip, svelando se la rifarebbe mai. Spazio anche per un commento sulla sua amicizia con Tommaso Zorzi.

Il GF Vip mi ha sgravato di tante paure. Avendo un’infinità di tempo a disposizione, nella casa ti concentri sugli aspetti irrisolti di te stesso. Tornare nella Casa? No! E’ molto più dura di quanto sembri e il fatto di essere tagliati fuori dalla realtà è destabilizzante.

Lo so bene io che durante lo svolgimento del programma persi una persona come Giuseppe Lanza di Scalea. Per mia madre è stato un compagno, per me un importante riferimento che mi ha aiutato a crescere.

Non ho mai subito il fascino dei riflettori e, salvo rare eccezioni, ho sempre declinato le offerte della tv. Adesso accetto di prendere parte solo a ciò che ha a che fare con le mie passioni: sport e automobili.