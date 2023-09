Francesca Fialdini è giustamente esausta delle critiche prive di senso. Negli ultimi tempi, la presentatrice di “Da noi…a ruota libera” e “Le ragazze” ha dovuto fare i conti con alcuni commenti pungenti e inappropriati derivati dal suo taglio di capelli (lo so, nel 2023 fa sorridere ma anche riflette).

Dopo essersi tagliata i capelli, infatti, Francesca Fialdini ha scelto di rispondere a tutti coloro che mettono in discussione il suo orientamento sessuale. La conduttrice ha condiviso su Instagram un post contenente una foto e un video del suo nuovo stile.

In questo modo, ha espresso la sua frustrazione, spiegando anche le ragioni che l’hanno spinta a optare per un taglio di capelli più corto.

Una scelta fortemente legata al suo lavoro in TV:

In questi mesi ho lavorato a un progetto per il quale i capelli corti avevano una funzione simbolica, li ho tagliati perché parlare di ragazze (di ogni età) e farlo fuori dall’immagine di sempre aveva un significato: a 20 anni portavo i capelli corti così e riproporre la mia immagine di allora per presentare un programma in cui le donne raccontano loro stesse a quell’età aveva un senso. Lol. Ideona eh.

Francesca Fialdini ha sottolineato la sua convinzione che ognuno abbia il diritto di esprimere il proprio punto di vista, ma allo stesso tempo, ha trovato alquanto sorprendente che ogni volta che pubblica un contenuto su Instagram, i commenti sembrano concentrarsi in gran parte sul suo taglio di capelli, spesso accompagnati da parole inequivocabilmente inappropriate:

Non avevo idea di quanto foste affezionati ai miei boccoli! E non perché non dovreste esprimervi (ci mancherebbe altro) ma ipotizzare il mio orientamento sessuale, usare frasi becere e puntute come zanzare (peraltro inutili) mi convince che siamo veramente dentro uno schema rigido, schiavizzante, dove piacere per piacere è l’unica regola vincente.