Dopo aver dato della “troi*” a Selvaggia Lucarelli in diretta TV nel corso di Ballando con le stelle, Iva Zanicchi saltella da un programma all’altro, compreso “Da noi a ruota libera”, la trasmissione domenicale di Francesca Fialdini.

Ospite ieri di Alberto Matano durante La Vita in Diretta, la Zanicchi ha attaccato la Fialdini accusandola di essere stata imparziale e di averle (quasi) teso una trappola telefonando in diretta a Selvaggia Lucarelli:

A tal proposito, la Lucarelli ha aggiunto:

Ringrazio Francesca Fialdini per non essere stata imparziale, come avrebbe preteso Iva Zanicchi. I conduttori, se onesti nell’illustrare i fatti, non hanno alcun dovere di essere imparziali, specie se la questione non è solo un battibecco, ma l’ennesimo insulto sessista.

La Zanicchi, intanto, continua a fare il “tour” dei programmi Rai come una vera rockstar.

Stamattina ha partecipato anche a Storie Italiane dove ha svelato:

Chi sbaglia paga e io ho pagato. Mi sono resa conto di avere detto una sciocchezza grande. Mi è dispiaciuto soprattutto per la parolaccia, ma anche per chi mi vuole bene, per i miei nipoti e per mia figlia.

Io in 60 anni ho scherzato spesso e volentieri, ho un fraseggio un po’ colorito, ma non ho mai offeso nessuno. È la prima volta che mi scappa una parola veramente orribile, per questo ho chiesto scusa.

L’istinto era quello di andare via. Dirò una cosa: per me sabato sera sarà molto dura, ce la metterò tutta. In fondo è un gioco e voglio metterci una pietra sopra, ma soprattutto deve volerlo Selvaggia Lucarelli che purtroppo è parte offesa.