Durante la prima puntata stagionale di Ballando con le Stelle andata in onda lo scorso sabato sera, Iva Zanicchi ha chiamato “troi*” Selvaggia Lucarelli in diretta Tv, salvo scusarsi al termine dell’appuntamento di Rai1 (dopo la richiesta – sacrosanta – della giornalista).

Il giorno dopo Iva Zanicchi è stata ospite di Francesca Fialdini e, proprio durante “Da noi a ruota libera”, la cantante ha avuto un confronto telefonico con Selvaggia Lucarelli.

Questo pomeriggio, la Zanicchi, ospite di Matano nel corso de “La Vita in Diretta”, ha “accusato” la Fialdini di averle teso un “tranello” e di averla umiliata:

Ieri ho sofferto molto però, è stata una brutta giornata per me. No, perché tu sai che io dico tutto e non dovrei. Mia figlia mi dovrebbe rinchiudere in un convento, mi ha già minacciato. Io ieri sono andata dalla Fialdini perché avevo preso questo impegno da un mese.

Con sorpresa, ma ci sta. Non me l’avevano detto e c’era Selvaggia Lucarelli al telefono. Lei ha giustamente esternato le sue ragioni e io le ho fatto ancora le mie scuse. Quando lei sembrava rasserenata e carina, allora la conduttrice, lo dico perché tanto a me non me ne frega niente, la rintuzzava e andava avanti dicendo delle cose anche pesanti.

Mi sono sentita anche umiliata e offesa perché avevo due che mi accusavano. Ma è giusto eh! Francesca non ti accuso, hai fatto il tuo mestiere. Speravo solo che da conduttrice tu potessi fare il tuo mestiere.