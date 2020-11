Il primo tronista gay della storia di Uomini e Donne, Claudio Sona, è stato il protagonista dell’ultima puntata di Casa Chi, il format web di Chi Magazine. Dalla verità sul rapporto con Tommaso Zorzi a ciò che pensa dell’amicizia tra l’influencer e Francesco Oppini, Sona ha detto la sua toccando vari temi e personaggio, tra cui anche Gabriel Garko ed il suo coming out in Tv.

Claudio Sona parla di Tommaso Zorzi (e non solo) a Casa Chi

Qual è davvero la natura del rapporto con Tommaso Zorzi? Claudio Sona ha fatto definitivamente chiarezza dopo le indiscrezioni su un presunto flirt con l’attuale concorrente del GF Vip. Ecco le sue parole durante il collegamento con Casa Chi:

La nostra è una bellissima amicizia nata qualche anno fa e che ho portato avanti, niente di più e niente di meno. Litighiamo come due amici e si fa pace subito dopo, non ci sono ex in comune né screzi di chissà quale tipo.

Sul presunto flirt con Zorzi e soprattutto sulle voci legate ad uno screzio tra lui e il suo ex Mario Serpa, Sona ha spiegato:

Ci trovavamo in vacanza lo scorso anno insieme in Sicilia e il mio ex Mario – non mi ricordo cosa era successo – e Tommaso si era arrabbiato per alcune dichiarazioni che aveva fatto e… non mi ricordo nemmeno come sia finita (fonte: Blogtivvu.com). C’entravano delle IG Stories poi cancellate ma non mi ricordo il contenuto.

Claudio ha poi confermato di aver sostenuto il provino per il GF Vip per la precedente edizione condotta sempre da Alfonso Signorini ed ha smentito la notizia secondo la quale sarebbe entrato quest’anno.

Spazio quindi all’amicizia tra Zorzi e Oppini ed agli altri protagonisti di questo GF Vip: cosa ne pensa?

Io penso che sia un’amicizia a tutto tondo, nel bene e nel male litigano e fanno pace. Poi c’è di mezzo questo gioco che un po’ di strategia te la fa fare senza però offendere l’uno o l’altro. Penso sia un’amicizia vera (fonte: Blogtivvu.com). Massimiliano Morra? Non ha mai un’opinione personale, non interviene mai, si scansa da tutte le diatribe quindi fa poco gioco e sarebbe divertente sapere la sua opinione rispetto a tanti avvenimenti che accadono.

Sona ha commentato anche il coming out in diretta tv di Gabriel Garko:

Non lo conosco… la mia impressione è che già sapevo fosse gay, come lo sapevano in tanti e il fatto di dirlo è stato mettere nero su bianco un pensiero comune (fonte: Blogtivvu.com). E’ stato un bellissimo momento anche se non avrei approfittato del disguido con Adua ma l’avrei fatto volontariamente magari sul profilo social e poi sarei andato a parlare di tutto il resto con Adua.

L’ex tronista ha già il suo podio:

Spero vinca Tommaso ma Stefania Orlando mi fa impazzire. Appena usciranno subito cena con loro due.

Infine ha spiegato com’è davvero l’amico Zorzi e come potrebbe reagire se dovesse trovarsi davanti nella Casa il suo ex Iconize: