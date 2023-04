Flirt in corso tra George Ciupilan e Ginevra Lamborghini dopo la fine del Grande Fratello Vip? Ieri sera gli ex concorrenti della Casa più spiata d’Italia hanno condiviso una serata insieme a Nikita Pelizon, Martina Nasoni e Matteo Diamante e, proprio quest’ultimo, ha pubblicato una foto che sta facendo discutere.

Al termine del Grande Fratello Vip, proprio George ha confidato di avere una cotta proprio per la sua compagna d’avventura. Intervistato da Casa Chi, il tiktoker ha fatto questa rivelazione scatenando la reazione sorpresa della Lamborghini:

Mi piaceva Ginevra Lamborghini ma si è creato il flirt con Antonino quindi ho deciso di fare due passi indietro ma mi piaceva molto il suo modo di fare molto accogliente. Se lo sapeva? Penso che lo stia scoprendo adesso! A parte lei non c’era nessuna. Nemmeno fuori.

Di seguito, intervistato da Casa Pipol aveva aggiunto:

Si l’ho detto inizialmente, mi piaceva Ginevra. Poi c’è stato questo feeling tra lei e Antonino e io per come sono fatto ho deciso di tirarmi fuori. C’è qualche messaggino ma non siamo andati a toccare l’argomento.