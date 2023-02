George Ciupilan, intervistato da Casa Pipol dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, ha esordito parlando dell’iniziale feeling che si era creato con Nikita Pelizon. Spazio anche per il suo parere su Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini.

Con Nikita inizialmente c’era feeling. – riportano le colleghe di IsaeChia – Poi andando avanti, con l’entrata di Luca e tutto, anche alcune sue decisioni , anche piccolezze perché guardi anche quelle… Ad esempio quando lei sceglie con chi vuole andare a cena e porta Luca, ci sono rimasto male però non volevo sgomitare o andare contro ad una persona con cui ho passato tanto tempo, quindi l’ho tenuta io dentro.

Ha scelto Onestini per tattica sicuramente, in determinate situazioni è apparsa non vera, sì e ti dirò di più… quando è entrato Luca che ha mostrato il suo interesse in puntata, io comunque le ho detto “Vai se ti piace veramente”. Subito dopo quando c’era interesse da una parte ma Luca non voleva niente.

Il fatto che lei andasse contro di lui più e più volte in puntata per me già quello spiegava tanto perché se io sono interessato ad una persona non ti vado a puntualizzare ogni cosa.