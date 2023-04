Quando noi di Blog Tivvù abbiamo lanciato per prime l’articolo su Micol Incorvaia sveglia alle 9.30 per aspettare il corriere di Amazon, non ci aspettavamo che l’argomento diventasse virale ed invece… stamattina ne ha anche parlato Fiorello in diretta a Viva Rai2, prendendo in giro l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Fiorello sfotte Micol Incorvaia e affonda: “Ha fatto il GF Vip…”

“Voglio che sia il pubblico a leggere la notizia. Mettetela a tutto schermo. Io sono senza parole. ‘Il corriere ha suonato alle 9.30, mi ha svegliata e obbligata a scendere dal letto. Sono sconvolta'”, ha affermato Fiorello leggendo le parole di Micol riportate da un articolo online.

Poi l’affondo:

Sto pensando a Micol Incorvaia. Ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Spero che il corriere sia stato radiato dall’Albo dei corrieri, perché alle 9,30 tu non puoi svegliare una povera… Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip. Sai perché è vip? Non lo so perché è vip. Perché credo sia la sorella di un’altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi, quindi parte tutto da Eleonora Giorgi. Il ‘vippismo’ parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio il quale si è fidanzato con un’altra Incorvaia che è l’ex del cantante de Le Vibrazioni. Noi volevamo esprimere cordoglio e solidarietà.