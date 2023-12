Durante la sua intervista a Che tempo che fa, Stefano De Martino ha “risposto” alle parole che Belen Rodriguez gli ha riservato ospite di Domenica In dove, tra le altre cose, ha parlato dei suoi numerosi tradimenti.

Fiorello, nel corso di Viva Rai2, ha lanciato una serie di frecciatine a Stefano De Martino, mettendo in mezzo proprio le corna fatte a Belen:

È arrivata un’ultima ora: Stefano va alle poste per pagare una multa e copula con tre donne in contemporanea. Stefano De Martino si ferma al semaforo rosso e si accoppia con la donna affianco.

Queste le battute dello showman siciliano che, in ultimo, ha commentato proprio le dichiarazioni da Fazio:

Beh, se è la mamma di tuo figlio allora non la dovevi tradire.

E’ una riflessione la mia, non una risposta. Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. Io ho deciso di non renderla mai pubblica per due motivi.

Il primo è perché ho del bene nei suoi confronti, io le voglio ancora molto bene, e il secondo motivo, quello più importante, è che Belen è la madre di mio figlio ed è questa la cosa fondamentale.

Charlie Chaplin diceva: “La vita è una tragedia in primo piano e una commedia in piano lungo”. Io mi auguro che l’inquadratura si allarghi pian piano nella nostra vita.