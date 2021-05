Nella prima serata di oggi, venerdì 28 maggio 2021, il finale de Il Segreto dominerà nel prime time di Canale 5 prendendo il posto dell’Isola dei Famosi. Niente diretta dall’Honduras, dunque, bensì l’ultima puntata della serie spagnola che si accinge a chiudere per sempre. In onda per l’occasione i quattro appuntamenti conclusivi durante i quali sarà svelato il segreto di Puente Viejo.

Finale Il Segreto: oggi l’ultima puntata, la trama

Il finale de Il Segreto sta per andare in scena. Dalle 21.20 e fino a mezzanotte e mezza gli appassionati della soap opera spagnola diranno per sempre addio ai loro personaggi preferiti. Una vera e propria maratona in onda su Canale 5 in occasione dell’ultima puntata in cui assisteremo alla morte di Francesca e Raimundo.

Nel corso dell’ultimo atto de Il Segreto, oltre alla rivelazione della malattia terminale di Emilia assisteremo anche alla volontà di Donna Francisca di far uccidere don Filiberto. Nel finale la donna provoca l’ira di don Filiberto che decide di punire tutti gli abitanti di Puente Viejo con una esplosione che rade al suolo l’intero villaggio provocando una vera e propria strage.

A morire sul colpo anche Raimundo mentre Francisca lo seguirà qualche istante dopo. Passeranno 60 secondi prima di spirare, i più dolorosi di tutta la sua vita poiché ha assistito alla morte dell’uomo che ama. Le due anime si ricongiungeranno nella loro casa a Punte Viejo e saranno destinate a restare unite per sempre.

Nell’ultima puntata vedremo i protagonisti storici de Il Segreto a partire da Tristan e Pepa passando per Gonzalo, Bosco, Juan, Soledad, Fernando, Maria e Hipolito.