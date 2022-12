I film di Natale in Tv sono una costante in questo periodo dell’anno. La programmazione classica è in pausa, e dalla mattina a notte inoltrata sulle reti Rai e Mediaset non mancano le pellicole a tema natalizio. Quali sono i film trasmessi oggi 23 dicembre? Scopriamolo a seguire.

Film di Natale in Tv oggi 23 dicembre 2022 su Rai e Mediaset: la programmazione

Canale 5: ore 21.45, il film commedia diretto da Marco Risi e scritto con Carlo Vanzina, Un Natale a 5 Stelle con Massimo Ghini, Martina Stella, Ricky Memphis, Paola Maccioni e Biagio Izzo.

È il primo film girato senza Carlo Vanzina, autore del soggetto, a cui la pellicola è dedicata, scomparso prima della sua realizzazione.

La trama: a pochi giorni dal Natale una delegazione politica italiana, guidata dal Primo Ministro, è in visita ufficiale in Ungheria. Oltre agli impegni politici, il Premier intende passare, di nascosto, qualche momento in compagnia di una giovane onorevole dell’opposizione in viaggio con la delegazione. Tutto sembra procedere per il meglio fino a quando i due amanti si ritrovano con un misterioso cadavere nella suite del lussuoso Hotel dove alloggiano…

Nel pomeriggio, sempre su Canale 5, alle ore 16.55 il film drammatico del 2017, 12 giorni di regali.

Su Italia 1, ore 21.25 Mamma ho perso l’aereo. Un vero cult del 1990 con un giovanissimo e bravissimo Macaulay Culkin, scritto e prodotto da John Hughes e diretto da Chris Columbus.

La trama: due famiglie con numerosi figli sono in partenza per Parigi per trascorrere le vacanze di Natale. Ma nella frenesia e nella confusione degli ultimi minuti viene “dimenticato” a casa il piccolo Kevin…

Nel pomeriggio, su Italia 1, alle 16.13 il film Mi sono perso il Natale, una splendida avventura del 2006 diretta da P. Feig.

Rai2, alle ore 22.55 la pellicola Il mio valzer di Natale del 2020. Film romantico diretto da Michael Damian con Lacey Chabert e Katrina Reynolds.