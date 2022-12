Nella vigilia di Natale, oggi 24 dicembre, non poteva mancare una carrellata di film a tema per tutta la famiglia. Si inizia già nel pomeriggio con alcuni imperdibili classici del Natale per poi proseguire anche nel corso della prima serata. Ecco quali sono le pellicole in programma oggi 24 dicembre 2022.

Film di Natale in Tv oggi 24 dicembre 2022: la programmazione

Anche nel giorno della vigilia ci sarà una ampia programmazione di film sul Natale da guardare in tv con tutta la famiglia. Spazio a prime tv ma anche grandi classici, come Il Grinch, Una poltrona per due, e La Fabbrica di Cioccolato.

Ecco a seguire il calendario con i titoli relativi alla giornata di oggi 24 dicembre, con un occhio di riguardo alla proposta di Rai1, Io sono Babbo Natale, con Gigi Proietti nella sua ultima apparizione, uscito nel 2021, un anno dopo la sua morte.

Rai 1

21:30 – Io sono Babbo Natale

Rai 2

16:35 – Pagine d’amore a Natale

19:00 – Un Natale senza tempo

21:00 – Non ti presento i miei

22:50 – Natale allo Starlight

Italia 1

16:05 – Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

19:30 – Il Grinch

21:20 – Una poltrona per due

TV8

21:30 – Un Natale regale

Sky Cinema Uno