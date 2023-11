Il fidanzato di Vladimir Luxuria sarebbe il migliore amico di Bastian Muller, attuale compagno di Ilary Blasi dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti: ecco tutti i dettagli.

La stessa Luxuria, intervistata di recente da Silvia Toffanin durante Verissimo, ha confidato alla sua mamma di avere un amico speciale:

Devo dire una cosa a mia madre: ho un amico speciale! Ovviamente lui lo sa, abbiamo concordato con lui di dirlo. Va avanti da un po’ di tempo, è più giovane di me. È cominciata come una relazione aperta, ovvero ci diciamo che siamo una coppia aperta ma non lo siamo, dato che non ci tradiamo e siamo gelosi. Lo so che sono strana!