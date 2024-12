Ferragni accettata dalla famiglia Tronchetti Provera? L’avvistamento che fa sperare: ecco quale

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembra trovare nuovi equilibri, superando iniziali tensioni familiari. Secondo Dagospia, i cari del manager milanese avevano mostrato una certa freddezza verso l’influencer cremonese, complici alcune questioni giudiziarie legate al suo passato. Tuttavia, come rivelato dal magazine Oggi, le cose sembrano essersi messe al meglio.

Un passo avanti: Chiara Ferragni accolta dalla famiglia Tronchetti Provera

Il settimanale ha riportato un episodio significativo avvenuto lo scorso martedì 3 dicembre. Chiara Ferragni e Giovanni sono stati avvistati al ristorante milanese The Wilde in compagnia delle sorelle di lui, Giada e Ilaria, accompagnate dai rispettivi mariti. Questo incontro familiare segna un primo importante passo verso l’accettazione della Ferragni da parte della riservata e influente famiglia Tronchetti Provera.

La frecciatina di Fedez

Mentre la relazione tra Chiara e Giovanni si consolida, Fedez non è rimasto in silenzio. Durante la sua partecipazione al format Real Talk, il rapper ha cantato strofe in cui ha attaccato l’ex moglie, facendo anche riferimento a Provera. In una frecciata tutt’altro che velata, ha insinuato che Chiara, oltre ai sentimenti, abbia tenuto conto del patrimonio del rampollo milanese.

Un commento che potrebbe aver infastidito la famiglia Tronchetti Provera, da sempre gelosa della propria privacy. Infatti, il nome della famiglia Pirelli non è abituato a finire sotto i riflettori del gossip.

Il nuovo approccio social di Chiara Ferragni

Un dettaglio interessante è il cambiamento nella comunicazione social di Chiara. Da quando è legata a Giovanni, le foto con il compagno sono sparite dal suo profilo Instagram. Questa scelta sembra riflettere il desiderio di Provera di mantenere la relazione lontana dai riflettori, limitandosi a ciò che già emerge dalle paparazzate.

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sta affrontando ostacoli e adattamenti, tra il desiderio di riservatezza della famiglia di lui e le frecciate pubbliche di Fedez. Resta da vedere se questa storia d’amore riuscirà a trovare un equilibrio stabile, lontano dai riflettori e dalle polemiche.