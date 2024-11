La relazione d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera viaggia alla grande e, nonostante non sia ancora arrivata l’ufficialità, pare che ci possa essere “un’ombra” sulla loro storia. Secondo ciò che si legge su FanPage.it, la famiglia di lui non vedrebbe di buon occhio tutti i guai giudiziari che hanno coinvolto l’imprenditrice digitale con il caso del Pandoro Balocco.

“La famiglia di lui” – si legge su su FanPage – “sembrerebbe volerci andare coi piedi di piombo sulla storia tra i due. Secondo alcuni rumors, infatti, gli imprenditori non vedrebbero di buon occhio i guai giudiziari e il mondo rap milanese che lei ha frequentato negli anni del matrimonio”.

La famiglia Tronchetti Provera, infatti, come si legge su Money.it è una delle famiglie più ricche del Paese:

Giovanni Tronchetti Provera è un imprenditore di notevole successo e quantificare con precisione i suoi guadagni è pressoché impossibile. Alcuni dettagli possono però aiutare a farsi un’idea della sua situazione patrimoniale, indubbiamente invidiabile.

Basti pensare che il papà Marco Tronchetti Provera si è classificato terzo nella classifica dei manager più pagati d’Italia nel 2023, con 19,97 milioni di euro come vicepresidente e amministratore delegato di Pirelli. Per quest’anno, invece, occupa il quarto posto, con la cifra di 18,5 milioni di euro.

Nell’impresa di famiglia Giovanni Tronchetti Provera ricopre la carica di vicepresidente Sustainability, New Mobility and Motorsport, ma è anche Amministratore di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A (profitti per 1,5 milioni di euro nel bilancio separato 2023), amministratore delegato in Camfin S.p.A (fatturato da 89.231 euro nel 2023), in Camfin Alternative Assets S.r.l (fatturato da 33.425 euro nel 2023) e anche in Longmarch Holding S.r.l.

Giovanni Tronchetti Provera è anche componente del Consiglio di Presidenza di Assolombarda. Si tratta in ogni caso dell’erede di una delle famiglie imprenditoriali di maggiore successo in Italia, ma anche una delle più ricche.

Nella classifica stilata da Forbes sulle 100 famiglie imprenditoriali italiane, tenendo in considerazione non soltanto i guadagni ma anche fattori come l’impatto sull’occupazione, Pirelli è al 76° posto.