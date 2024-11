Fedez reagisce al nuovo amore di Chiara Ferragni? La frecciatina a Giovanni Tronchetti Provera

Dopo settimane di speculazioni, gli ultimi scatti pubblicati su Il Messaggero e firmati dal celebre fotografo Rino Barillari, il “re dei paparazzi”, sembrano confermare una nuova fiamma per Chiara Ferragni. La regina dei social, reduce dal turbolento divorzio da Fedez, è stata immortalata a Roma mentre passeggiava mano nella mano con Giovanni Tronchetti Provera, noto imprenditore e rampollo di una delle famiglie più influenti d’Italia.

Chiara Ferragni innamorata di Giovanni Tronchetti Provera: la frecciatina di Fedez

Il servizio fotografico ritrae la coppia in momenti intimi e rilassati per le vie della capitale, con la Ferragni visibilmente serena. Come riportato dal quotidiano: “Più che un pezzo di Dolce Vita, un pezzo di vita dolce, come il gusto che Chiara Ferragni sembra riassaporare…”.

I paparazzi hanno seguito la coppia nei vicoli della Città Eterna, trasformando una semplice passeggiata in uno dei gossip più discussi del momento. Chiara e Giovanni sono stati avvistati in un lussuoso hotel nei pressi di via del Babuino e successivamente al rinomato ristorante Al Moro, dove hanno cenato in compagnia di amici. Nonostante i social fossero spenti, i sorrisi e la complicità tra i due non sono passati inosservati.

La Ferragni sembra aver ritrovato una serenità che, negli ultimi mesi, le era mancata. Dopo il clamore mediatico legato alla separazione da Fedez e il discusso “Pandoro Gate”, l’influencer appare pronta a voltare pagina con un nuovo amore.

La reazione di Fedez: ecco cosa ha scritto

Se Chiara sembra aver ritrovato la felicità, il suo ex marito Fedez non ha nascosto una certa ironia nei confronti della situazione. Nelle scorse ore, il rapper ha condiviso una storia su Instagram con alcune strofe di una canzone di Dargen D’Amico, che molti hanno interpretato come una frecciatina diretta alla Ferragni:

Incontrerò una donna che vuole farsi l’uomo che si è fatto un nome, per farsi un cognome.

Una frase che ha scatenato un’ondata di commenti e speculazioni sui social, alimentando ulteriormente il gossip.

Chiara e Giovanni: idillio o fuga dalla pressione mediatica?

Mentre i fan si dividono tra sostenitori e scettici, una cosa è certa: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono già la coppia più chiacchierata del momento. La loro storia, appena agli inizi, promette di tenere banco a lungo nei salotti della “Milano bene” e sulle pagine delle riviste di gossip.